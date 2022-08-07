رجل مرور يتعرض للدهس أثناء تأدية عمله في مصراتة

تعرض أحد رجال المرور في مصراتة لحادث دهس خلال تأدية عمله، بتنظيم وتسهيل حركة السير على الطريق الساحلي بمنطقة الفيران.

جاء ذلك في منشور لمديرية أمن مصراتة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي أوضحت أن مساعد ضابط أول محمد النجار التابع لقسم شرطة المرور بمديرية أمن مصراتة تعرض لحادث دهس أثناء تأدية عمله.

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وقالت المديرية إن مساعد ضابط أول محمد النجار دخل العناية الفائقة بمركز مصراتة الطبي، ثم جرى نقله إلى تونس بعد التنسيق مع إحدى المصحات هناك.