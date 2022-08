ليبيا – سلط تقريران تحليليان نشرهما موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي وشبكة تلفزيون “يورو نيوز” الأوروبية الضوء على دور روسيا وتركيا بأزمة ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، تطرقا لسلسلة من التغييرات في سياسة روسيا في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا وتعاملها مع الملفات في عدد من دولها ومن بينها ليبيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة في الـ24 من فبراير الماضي.

وتوقع التقريران انحسارًا في اهتمام روسيا بهذه المنطقة وملفاتها ومن بينها الملف الليبي، فضلًا عن عدم تمكنها من ملء الفراغ الناشئ عن تراجع دور الولايات المتحدة فيها، مرجعَين ذلك لرغبة موسكو في التركيز على صراعها العسكري مع كييف.

وأضاف التقريران: إن موسكو قد لا تمتلك الموارد اللازمة للدفاع عن مصالحها في ليبيا، في وقت تتنافس فيه روسيا مع تركيا على الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقارير تحليلية تتوقع انحسارًا في اهتمام روسيا بالملف الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية