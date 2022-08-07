«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

أكد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي المكلف أحمد البرغثي، اليوم الأحد، «عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم في عملية صناعة رغيف الخبز في مدينة بنغازي»، مشيرًا إلى «أن المركز سبق وأن قام بزيارات ميدانية للمرور على المخابز وأنه على تواصل مع كافة الجهات الرقابية بهذا الصدد» وفق ما نشرته بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي المكلف أحمد البرغثي، خلال لقائه مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، ومدير جهاز الحرس البلدي بنغازي العميد فرج العقوري ونقيب الخبازين المُكلف محمود العريبي.

الجهة المختصة بتحديد صلاحية المواد الغذائية

وقالت بلدية بنغازي إن اللقاء خُصِّص لمتابعة ما أثير أخيرا بشأن مادة «برومات البوتاسيوم» وصناعة الدقيق والخبز، مضيفة أن مدير مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية بنغازي المكلف أكد أن المركز هو الجهة المختصة قانونًا فيما يتعلق بتحديد صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري بما في ذلك مادة الدقيق والخبز.

– «الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين

– مدير مركز التحاليل الكيميائية يؤكد اكتشاف مادة «برومات البوتاسيوم» في عينات دقيق وخبز

– مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

وتحولت مادة «برومات البوتاسيوم» السامة والمسببة للسرطان إلى لغز تتقاذفه المؤسسات المعنية في البلاد، بعد تضارب النتائج بشأن اكتشافها بنسب عالية في عينات من الخبز والدقيق.

وجاءت التحذيرات من المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، الذي أجرى تحليلًا لعينات من الخبز كشفت أن أقل نسبة من هذه المادة السامة بلغت 300% عن المسموح به، بل ووصلت في إحداها إلى 1300%.

مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

لكن سرعان ما نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز المنتج محليًا، وقال إنهم تأكدوا من عدم وجودها «عبر نتائج تحاليل» أجريت في الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022.

ودخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب على خط الأزمة، بعد اختلاف نتائج المركزين، إذ اعتبر أن اختلاف نتائج العينات بين البحث العلمي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية «أمر طبيعي» وسيترتب عنه إعادة الفحوصات للحصول على نتائج ثابتة.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري. (بلدية بنغازي)