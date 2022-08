تقارير إخبارية تواكب تطورات ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا

ليبيا- واكب تقريران إخباريان نشرتهما مبادرة “ريتش” السويسرية الممولة من جهات أممية ومنظمة الهجرة الدولية تطورات ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتها وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد، سلطا الضوء على أهمية مدينة أجدابيا فيه تضم قرابة 36 ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين وتربط بين الشرق والغرب، وتمثل مركزًا لعبور تدفقات الهجرة غير الشرعية من مصر والسودان باتجاه العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

وأكد التقريران أن هذه الأهمية لم تحل دون افتقار الجهات الفاعلة الدولية للمعلومات الكافية والضرورية لفهم احتياجات المهاجرين غير الشرعيين في مدينة أجدابيا، ما خلق فجوات في قدرات مقدمي الخدمات ممن لا يملكون رؤية شاملة للواقع المحلي والسكاني، ما قاد لعدم تحقيق المبادرات والحلول لأهدافها.

وفي السياق ذاته تابع التقريران تجربة “إيجيك” وهو مهاجر غير شرعي من نيجيريا قام بدفع 2400 دولار أميركي للمهربين في مقابل إيصاله إلى إيطاليا، فيما قرر في وقت لاحق العودة الطوعية من ليبيا إلى دياره في العاصمة النيجيرية لاغوس التي قام فيها بإنشاء مشغل لخياطة الملابس.

وبحسب التقريرين، استعان “إيجيك” بقنوات غير نظامية لإيصاله إلى ليبيا حيث الاختباء من السلطات والعصابات الإجرامية والاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز الليبية بانتظار فرصة لعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشواطئ الإيطالية.

وبين “إيجيك” أن الأيام مرت ببطء من دون طعام وماء، في وقت جاءت فيه لحظة الخلاص المأمولة بعد أن تم نقله لمكان في منطقة القره بوللي قرب العاصمة طرابلس، وفيها تم تجريده ومن معه من جميع ممتلكاتهم ووثائقهم وإجبارهم على ركوب قارب مطاطي متهالك.

وقال “إيجيك”: “لا أريد السفر مرة أخرى بهذه الطريقة، فقط بطريقة رسمية، فقد مللت من ليبيا وأردت العودة إلى دياري بعد كل هذه المعاناة وكان ذلك في رحلة طوعية نظمتها منظمة الهجرة الدولية في مارس من العام 2018 بعد أن تم إنقاذي من قبل خفر السواحل الليبيين الذين احتجزوني لمدة 10 أشهر”.

