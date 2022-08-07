«الأزرق»: عملية الإفراجات على المرتبات الموقوفة مازالت متعثرة

أكد نقيب أعضاء هيئة التدريس بطرابلس أسامة الأزرق، أنه “لم يتم التواصل معنا من قبل أي جهة مسؤولة بخصوص مطالبنا إلى اللحظة”.

وقال «الأزرق» في تصريح صحفي، إن “عملية الإفراجات على المرتبات الموقوفة مازالت متعثرة”.

وأضاف؛ “نحن كنقابة لجامعة طرابلس أمهلنا الجهات المسؤولة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، في حال لم يتم تنفيذ مطالبنا سنضطر لتصعيد الموقف”.

وأردف «الأزرق» أنه “إلى الآن لا يوجد أي بوادر دالة على تغيير الموقف الحالي من قبل الجهات المسؤولة”.

وأشار إلى أنه “بحسب الوعود من المتوقع أن يتم تعديل أوضاع كافة أوضاع أعضاء هيئة التدريس وسننتظر النتيجة بالخصوص”.

وختم «الأزرق» موضحًا أن “ما تم تطبيقه من مطالب أعضاء هيئة التدريس هو جزء من علاوة القرار 126 وليس القرار بالكامل”.