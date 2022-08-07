مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر

أكد مصرف الجمهورية، اليوم الأحد، لعملائه استمرار العمل بكافة فروعه بشكل طبيعي دون توقف، نافيًا ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «إيقاف العمل بجميع فروع المصرف من الفترة 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر نظرًا لتطوير المنظومة».
وأكد مصرف الجمهورية في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت أن ما تردد بشأن تعطيل العمل بفروع المصرف «خبر عار من الصحة تمامًا»، داعيًا زبائنه إلى «الانتباه والحذر من التعامل مع الصفحات المزورة التي تهدف بالأساس إلى ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة».
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وأوضح المصرف أن «مثل هذه الإجراءات لا تجري إلا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وأخذ الإذن المسبق بشأن ذلك وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق وسائل النشر الرسمية وقبل موعد الإعلان عنها بوقت كافٍ».
وأضاف أن «كل هذه الخطوات لا تجري إلا عبر الصفحة الرسمية لصفحة المصرف الموثقة بالعلامة الزرقاء (مصرف الجمهورية Jumhouria Bank) والموقع الرسمي»، منوهًا بـ«أن عمليات تطوير وترقية المنظومة تسير بشكل ممتاز ووفق المخطط له».
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