العامة للكهرباء تعلن دخول الوحدة الأولى بمحطة الخليج على الشبكة وصيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة

دخلت الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت، على الشبكة بعد استكمال مراحل صيانتها، التي تواصلت على مدار أسبوع.

وبحسب ما أفاد مدير عام المحطة، فإن أعمال الصيانة كانت مبرمجة ونفذتها عناصر وطنية من مهندسين وفنيين عاملين بشركة الكهرباء، مؤكداً أن تصل إنتاجية الوحدة الأولى بمحطة الخليج خلال الـ24 ساعة المقبلة إلى 250 ميغاوات، ما يجعلها تسهم في تخفيف طرح الأحمال التي يعانيها المواطنون.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة.

وشملت الصيانة، الكشف عن الزيوت والكوابل والمفاتيح والقطاعات الهوائية واستبدالها بأخرى حديثة، وذلك في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة المحولات، وللحد من ظاهرة الاحتراق والتأكد من جاهزيتها واستمراريتها، لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية دون حدوث خلل فني.