بتوجيهات من “الغرياني”.. المنقوش تعيّن “شنيبة” مديرا لإدارة الإعلام الخارجي

قررت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش تعيين المدعو “بدر خيرالدين شنيبة” المقرب من تيار المفتي المعزول الصادق الغرياني، مديراً لإدارة الإعلام الخارجي بالوزارة.
ووجه راشد أبوغفة نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية تعميما الخميس الماضي إلى السفارات والقنصليات العامة والبعثات الليبية بالخارج.
وقال في مراسلته: “نود إفادتكم بأن وزيرة الخارجية أصدرت القرار رقم 723 لسنة 2022 بشأن تكليف بدر خير الدين محمد شنيبة بمهام مدير إدارة الإعلام الخارجي بديوان الوزارة”.
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