المنفي يبحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل لجنة 5+5

طرابلس 07 أغسطس 2022 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي – بصفتهم القائد الأعلى للجيش الوطني الأحد، اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

كما حضر الاجتماع رؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الأرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

وبحث اللقاء؛ آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني. (وال) ف م/ ر ت

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