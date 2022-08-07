العناصر الطبية والطبية المساعدة بطرابلس بمراكز العزل تطالب الدبيبة بصرف مستحقاتها

نظمت العناصر الطبية والطبية المساعدة بعدد من مراكز العزل في المنطقة الغربية وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في طرابلس للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية للعام الماضي الفين وواحد وعشرين.

وتأتي هذه المطالبات في ظل تقصير الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في معالجة الملف الصحي وصرف مستحقات العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال انتشار جائحة كورونا في الفترة السابقة.

ويذكر ان الملف الصحي في ليبيا يشهد تدهورا كبيرا بسبب إهمال حكومة الدبيبة لأحد أبرز الملفات الخدمية في البلاد.