“الرئاسي” يبحث مع الدبيبة والحداد والنمروش التطورات العسكرية

عقد المجلس الرئاسي اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة التطورات العسكرية في طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، التقوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، بحسب البيان.

وبحث اللقاء، آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني، بحسب البيان.