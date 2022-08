الدغيس: نتخوف من ضعف نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا

ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إنه لا يوجد تطور في الحالات الموجبة، ونسبة العينات التي يتم استلامها ليست كبيرة، وهناك حالات تأتي إلى مراكز العزل لكنها لا تحتاج إلى إيواء.

الدغيس أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن الخوف فقط من ضعف نسبة التطعيم وإمكانية إصابة كبار السن والذين يعانون أمراضًا مزمنة.

وأكد أنه على المواطنين المبادرة بأخذ اللقاحات، مطمئنًا الجميع إلى أن أعراض الموجة الخامسة للوباء خفيفة وليست قوية مثل الدلتا.

وشدد على أن الوضع الوبائي مستقر حتى مع ارتفاع عدد الإصابات داعيًا المواطنين إلى الإقبال على أخذ اللقاحات.

