تجدد الشكاوى من عدم استقرار خدمات الاتصالات في بني وليد

جدد عدد من المواطنين في بني وليد شكاواهم من عدم استقرار خدمات الاتصالات بأنواعها المختلفة في المدينة والتي تسببت في تعطل الكثير من الخدمات العامة. فيما أوضح أحد المهندسين بشركة «هاتف ليبيا» السبب وراء ذلك.

وقال أحد المهندسين بشركة هاتف ليبيا ببني وليد في حديث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن سبب انقطاع وتذبذب وعدم استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة يعود إلى «الخلل المتكرر في التيار الكهربائي والذي يستمر لفترات طويلة».

– شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد

– انقطاع الاتصالات عن مناطق في بني وليد بعد سرقة إحدى المحطات

وأشار المصدر إلى أن قطاع الاتصالات في مدينة بني وليد، يعمل في ظروف صعبة للغاية نتيجة انقطاع الكهرباء وتكرار التعديات التي تحدث من حين لآخر على أبراج الاتصالات والعبث بمحتوياتها.

وتعاني مدينة بني وليد من انقطاع متكرر للكهرباء يصل إلى أكثر من 10 ساعات يوميًا، مما أثر على تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المؤسسات الحكومية مثل المصارف والجوازات.