مغيب: العبث وصل لقوت المواطن اليومي هذا ما كنا نخشاه ونحذر منه

ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد مغيب على تحاليل المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيمائية التي أكدت وجود نسب عالية من مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في الخبز.

مغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “إن يصل عبث العائلة الحاكمة الفاسدة والسراق والسماسرة وتجار الأزمات والاعتمادات الذين يعملون معها وتحت رعايتها إلى خبز المواطن وقوته اليومي هذا ما كنا نخشاه ونحذر منه”.

