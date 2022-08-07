بعد كشف الشهادات المزورة للدبيبة ولوزراءه… وثائق تكشف تزوير مدير عام الشركة العامة للكهرباء المعيّن من قبله لشهادته الجامعية

كشفت مستندات مسربة، حصول عبدالحميد المنفوخ المُعيّن كمدير عام الشركة العامة للكهرباء من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قبل أيام على مؤهله الجامعي الذي تحصل بموجبه على “الدكتوراه” من مطبعة في باكستان تبيع الشهادات المزورة.

المستندات التي تحصلت قناة “ليبيا الحدث” على نسخة منها، أكدت الشركة المالكة لجامعة بروكلين بارك المزيفة باعت مئات الآلاف من المؤهلات المزيف خلال الفترة من 2010 حتى 2015، حيث كشفت أن الشركة تطرح أسماء مثل جامعة بروكلين بارك وجامعة نيكسون، وتعرض صورًا مخزنة للطلاب المبتسمين ومقالات إخبارية مزيفة تتغنى بمدح المؤسسة.

مصدر خاص بـ “ليبيا الحدث”، أكد أن شركة تسمى Axact تدعي أنها أكبر شركة تكنولوجيا معلومات في العالم تدير شبكة من مئات الجامعات المزيفة عبر الإنترنت يديرها وكلاء من مركز اتصال في العاصمة الباكستانية كراتشي.

مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ

كما أشار إلى أن مشتري الشهادة يدفعون ما يصل إلى نصف مليون جنيه استرليني مقابلها (ما يقارب 3 مليون دينار)، مؤكداً الطلاب يتجهون إلى بريطانيا ومن ثم يحصلون على الشهادة الباكستانية المزيفة عبر الإنترنت ثم يتقدمون بعدها للحصول على الدرجات العلمية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

المنفوخ، وبحسب المستندات، المسربة، كان حاصلاً وفق سيرته الذاتية على معهد متوسط للهندسة الكهربائية في طرابلس عام 1981 ثم معهد عالي للهندسة الكهربائية عام 1998، حيث تضمنت السيرة الذاتية حصوله على ماجستير علوم تخصص هندسة كهربائية من جامعة بروكلين بارك “الزائفة”.

وفي ذات السياق أكدت منصة التعليم الدولي المختصة بالمعلومات الجامعية حول العالم إخطارها للجهات الأمنية بمتابعة عمليات الاحتيال في الشهادات الجامعية الصادرة عن الشركة المالكة لجامعة بروكلين بارك المزيفة.

منصة التعليم الدولي كانت قد نشرت تقريرًا لراديو BBC يُحذر من أنه لا يوجد جامعة فعلية باسم بروكلين بارك ولا يوجد بهذا الاسم سوى جسر بروكلين المعروف.

الجدير بالذكر أن عبدالحميد المنفوخ هو والد معاذ المنفوخ عضو لجنة الحوار السياسي من مدينة الزاوية، الصديق المٌقرب والمتحالف مع آمر ميليشيا “الإسناد الأولى الزاوية” محمد بحرون الملقب بالفار.