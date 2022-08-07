الويبة: سنوفر الكتاب المدرسي مع بداية العام الجديد

تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة الدكتور “موسى المقريف” مع مُدير مركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية، ورئيس أعضاء لجنة العطاءات، ما تم إنجازه بشأن طِباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022 – 2023م.

وأكد مُدير عام مركز المناهج التعليمية والبُحُوث التربوية الدكتور “كامل الويبة” خِلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بطرابلس، أن الأمور تسير وفق المُخطّط له، مؤكداً أن الكتاب المدرسي سيكون مُتوفّراً مع بِداية العام الدراسي الجديد .

من جهته وجّه وزير التربية والتعليم بسرعة إتمام الإجراءات، وموافاة الوزارة بما أُنجز في هذا الشأن حتى الآن.