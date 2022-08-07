عمداء بلديات الجبل يؤكدون للدبيبة رفضهم للحروب والمراحل الانتقالية

أكد عمداء بلديات الجبل خلال اجتماعهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، «أن كافة البلديات ترفض الحروب وإثارة الفتنة ورفض المراحل الانتقالية، وتدعم حكومة الوحدة الوطنية في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، إن الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، ضم عمداء بلديات «نالوت وزوارة وجادو ويفرن والرحيبات والقلعة ووازن» بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن هذا الاجتماع خُصِّص لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلديات الجبل.

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خلفيات اجتماع الدبيبة وعمداء بلديات الجبل

ويأتي الاجتماع بعد يومين من اشتباكات وقعت بمحيط جمعية الدعوة الإسلامية في منطقة السواني بالطرف الغربي الجنوبي لطرابلس، بين مجموعة مسلحة تابعة تابعة لآمر المنطقة الغربية المقال، أسامة جويلي (مؤيد لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا) و«القوة المتحركة» وهو تشكيل محسوب على المكون الأمازيغي، منضوٍ تحت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ووقعت الاشتباكات بعد يومين من صدور قرار المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، بحل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15 غرفة عسكرية، ومنها غرفة عمليات المنطقة الغربية التي يرأسها اللواء أسامة الجويلي.

اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل، الأحد 7 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل، الأحد 7 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)