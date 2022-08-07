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الأمين: الركود الاقتصادي في ليبيا وصل إلى مستوى غير مسبوق

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي فضيل الأمين أن الركود الاقتصادي في ليبيا وصل إلى مستوى غير مسبوق.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” قال: ” إن النشاط الاقتصادي يعاني ويختنق وليس هناك دورة اقتصادية محلية”.

وأضاف الأمين: “دورة المال الآن تدور بين الأوليغارشية الجديدة (حكم الأقلية) فقط التي تزداد غنى وتستعد للاستيلاء على أصول وأرصدة الدولة الليبية مقابل لا شيء أمر خطير جدًا”.

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صحيفة المرصد الليبية

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