الأمين: الركود الاقتصادي في ليبيا وصل إلى مستوى غير مسبوق

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي فضيل الأمين أن الركود الاقتصادي في ليبيا وصل إلى مستوى غير مسبوق.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” قال: ” إن النشاط الاقتصادي يعاني ويختنق وليس هناك دورة اقتصادية محلية”.

وأضاف الأمين: “دورة المال الآن تدور بين الأوليغارشية الجديدة (حكم الأقلية) فقط التي تزداد غنى وتستعد للاستيلاء على أصول وأرصدة الدولة الليبية مقابل لا شيء أمر خطير جدًا”.

