المباحث الجنائية: القبض على سيدة جمعت 359 ألف دينار من جرائم الاحتيال

أعلن جهاز المباحث الجنائية القبض على امرأة ليبية الجنسية ارتكبت 4 جرائم احتيال بمبلغ قدره 359 ألف دينار ليبي.

وقال الجهاز، في بيان عبر حسابه على فيسبوك، إن “المرأة المتهمة من مواليد 1981، مطلوبة لمركز شرطة سوق الجمعة لاتهامها في واقعة تحرير سند أمانة بقيمة 285.000 دينار لاستخدامها في تجارة العملة الأجنبية مقابل أرباح”.

وأوضح البيان؛ أنه “بالتحقيق مع المتهمة، اعترفت بما نسب إليها إلى جانب اعترافها بجريمتين أخريين كانت إحداهما النصب على إحدى الضحايا بمبلغ قدره 25 ألف دينار ومصوغ بقيمة 20 ألف دينار”.

وتابع الجهاز أن الواقعة التي حصلت بدائرة مركز شرطة الفرناج، كشفت أيضا عن جريمة الاحتيال الأخرى على متضررة بملغ قدره 24 ألف دينار.

وأكد جهاز المباحث الجنائية أن المرأة المتهمة أحيلت بعد انتهاء الأبحاث معها إلى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص.