السنوسي الحليق: المجتمع الدولي تجاهل أن طرابلس منطقة خضراء

أكد المُترشح الرئاسي السنوسي الحليق، أن “الاشتباكات موجودة في كل المناطق في ليبيا، منذ غياب الدولة عام 2011″، مردفاً أن “عودتها إلى طرابلس ليس جديدًا”.

وقال «الحليق» في تصريح صحفي، إن “السلاح منتشر في ليبيا بشكل عام، وليس في طرابلس فقط، والمجتمع الدولي تجاهل أن طرابلس منطقة خضراء”.

وتابع أنه “من المفترض أن تخرج كل الأسلحة الموجودة لمسافة خمسين كيلو متر خارج العاصمة”.

وأردف «الحليق» أن “انفجار صهريج وقود بمنطقة بنت بيه في سبها كارثة تسببت في ضياع عدد كبير من البشر”، لافتاً إلى أن “قطاع الصحة في ليبيا مُتهالك، ولا يوجد دور للدولة التي أصبحت غائبة”.

واستطرد مضيفًا “يجب حل جميع الأجسام الحالية، حتى نسير على طريقة الانتخابات بشكل دستوري”، مشيراً إلى أن “الشرعية الموجودة الآن هي شرعية المجلس الرئاسي، وكل الأجسام الموجود الآن غير شرعية”.

وقال «الحليق» إن “موقف المجتمع الدولي، سلبي جدًا في ليبيا، ولم نر منه أي دعم لوحدة الوطن”.

وختم موضحًأ أن “المجلس الرئاسي بذل جهدًا كبيرًا للملمة الوطن ومنع انتشار السلاح في ليبيا”، مردفاً “نتمنى حل الكتائب العسكرية، وأن تكون ليبيا جيش واحد للوطن، بعيدًا عن المليشيات”. بحسب كلامه