حزب حركة المستقبل الليبية يطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق في المجازر ضد الفلسطينيين

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

07 August, 2022

أصدر حزب حركة المستقبل الليبية اليوم بيانا ادان فيه العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون من قوات الاحتلال

وجاء في البيان أن الحزب يؤكد تمسكه بالوقوف مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين منذ العام 1948 في العودة الى ديارهم

وناشد الحزب وفق نص البيان أحرار العالم بالوقوف الى صف الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

وفي بيانه استهجن الحزب صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات والفظائع التى يتعرض لها المدنيون بسلاح الاحتلال معتبرا ما حدث ويحدث جرائم حرب ، وطالب الحزب الجامعة العربية محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق في المجازر التى يتعرض لها المدنيون

وناشد الحزب في ختام بيانه شرفاء العالم بالوقوف في صف قضية الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته.