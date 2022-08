بن قدارة: الليبيون سيصابون بأمراض خبيثة في حال تأكد وجود برومات البوتاسيوم في الخبز

ليبيا – صرّح مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال مصطفى بن قدارة أنّ الوزارة أصدرت العديد من القرارات لمنع توريد مادة برومات البوتاسيوم للأسواق الليبية وحظر استعمالها، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة وزيارة المطاحن والمخابز وأخذ عينات من الدقيق ورغيف الخبز؛ ووجدنا هناك محسنات ولكن تضاف بنسب معتمدة عالميًا، وفقًا لقوله.

بن قدارة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” أكد أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بالشراكة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فيما يخص المواد المُستهلَكة كرغيف الخبز والخضروات والسلع الأساسية.

وأضاف: “نحن مستهلكون قبل أن نكون مسؤولين، وإذا تأكد الخبر فكل الليبيين سيصابون بالأمراض الخبيثة”.

وتابع بن قدارة حديثه: “اليوم الأحد سيكون هناك اجتماع مع المطاحن، وخاصةً التي تم ذكرها في نتائج العينات؛ لمعرفة أسباب هذه النتائج”.

وأردف: “الوزارة تستبعد وجود مادة برومات البوتاسيوم من خلال ما تم متابعته ومن خلال القرارات النافذة بمنع توريد برومات البوتاسيوم، وإذا تأكد هذا الخبر فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وهناك قوانين سيتم تطبيقها”.

بن قدارة أشار إلى أنّ الإدارة تتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز المواصفات والمعايير ومصلحة الجمارك فيما يخصّ الغذاء والسلع الموجودة في السوق الليبي.

