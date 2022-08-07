مدير مستشفى بنت بية: المستشفى غير مهيأ لاستقبال المصابين بعد عودتهم من رحلة العلاج خارج المنطقة

ناشد مدير مستشفى بنت بية القروي الطيب الأفيرس جميع المسؤولين توفير مخزون الطوارئ بمستشفى بنت بية القروي، وذلك لقرب نفاده.

الأفيرس قال في تصريح لشبكة “لام”: إن المستشفى لم يستلم حتى اللحظة أي مساعدات أو دعم من الجهات الحكومية والرسمية بالدولة.

ونوّه إلى أن المساعدات التي وصلت المستشفى هي مساعدات بسيطة من بعض المنظمات والجمعيات الخيرية.

وأشار إلى أن المستشفى استقبل يوم حادثة انفجار صهريج الوقود خمس حالات نظرًا لقطع الطريق بسبب الحريق، وأن المستشفى غير مهيأ لاستقبال المصابين بعد عودتهم من رحلة العلاج خارج المنطقة، مضيفًا أن بعض المواطنين يشترون الأدوية والمعدات من الصيدليات الخاصة للعلاج داخل المستشفى.