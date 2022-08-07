عميد بلدية أوباري: الوقود يٌهرب من شمال ليبيا ويتم بيعه في الجنوب بأرقام فلكية

أكد عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، أن “الوقود يهرب من شمال ليبيا، ويتم بيعه في الجنوب بأرقام فلكية”.

وقال «ماتكو»، في تصريح صحفي، “لم تأت أي قوة لمحاربة تهريب الوقود في الجنوب ومنعناها”.

وتابع؛ “لم نكن نتوقع هذا الرد من الدبيبة على إحدى السيدات من المنطقة الجنوبية، واتهام أبناء المنطقة بتهريب الوقود”.

وأردف أن “الدولة عليها محاربة تهريب الوقود، وليس إلقاء اللوم على المواطن”.

وأوضح أنه ” يجب أن يكون هناك عدل في سعر لتر الوقود بين كافة المناطق، ومن الظلم أن يباع بالضعف في مناطق الجنوب، ونحن مواطنون ليبيون، ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية”.