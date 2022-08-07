لجنة استلام وتسليم بطاقات إيفاء تناقش إنجاز الدفعة الأولى من البطاقات

العنوان – طرابلس

ناقشت لجنة استلام وتسليم بطاقات ايفاء للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة إنجاز الدفعة الأولى من البطاقات.

وتم خلال الاجتماع برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الفروع فرج امجاهد التأكيد على أنه تم شحن 51 الف بطاقة شملت كل المناطق والتي تم تسليمها من خلال فروع الشؤون الاجتماعية.

وأكد مدير عام المشروع أنه تم من خلال تحديث المنظومة إمكانية الاستعلام عن الرقم السري وتغييره وربط رقم هاتف جديد.

وناقش الاجتماع الاستعداد لاستلام دفعة جديدة من البطاقات من مصرف الجمهورية وتوزيعها من خلال الفروع مع الأخذ في الاعتبار تهيئة الظروف المناسبة لكي تسير عملية التسليم بكل سهولة ويسر.