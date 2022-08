ليبيا – كشف مدير المستشفى الجامعي طرابلس عبد العاطي الرطيب عن أسباب إغلاق غرفة عمليات المستشفى.

الرطيب وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل” اليوم الأحد قال:” حرصا على أرواح المرضى وضمان نجاح عملياتهم تقرر إغلاق غرفة عمليات المستشفى لأن غرف التكييف بالمستشفى متهالكة ومنتهية العمر الافتراضي”.

وأضاف الرطيب :” أجهزة التكييف لم تدخل الصيانة منذ بدء العمل في المستشفى 2001، وخلال هذا العام، أوقفت جهة سيادية الشركة الإيطالية المشغلة للمخالفات المتكررة، وهو ما أثر بالسلب على التشغيل”.

وأردف:” أخذنا الإذن من وزارة الصحة بالتخويل في تكليف شركة جديدة عبر لجنة العطاءات في المستشفى وصولا إلى حل جذري لإشكالية التكييف المتكررة كل صيف”.

وحول مشكلة العجز الحاصل في العناصر الطبية المساعدة، وأوضح أن المشكلة سببها هجرة التمريض العكسية من المستشفيات إلى المستوصفات بعد القرار 105 القاضي بتسوية مرتباتهم في المرفقين المذكورين

الرطيب ختم :”هذه الإشكالية لا تحل إلا بتحديد رواتب مختلفة للعاملين في المستشفيات أو استجلاب عمالة أجنبية، وهي في مستشفيات ليبيا كافة”.

The post مدير مستشفى طرابلس الجامعي يكشف عن أسباب إغلاق غرفة عمليات المستشفى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية