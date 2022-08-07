لنقي: ميزان القوة الآن في صف باشاغا خاصةً بعد دخوله لمدينة مصراتة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي الأنباء المتداولة بشأن طرح فكرة تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا، لتجاوز المأزق الراهن، في ظل تعنت كل من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.

لنقي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: “إن تشكيل حكومة جديدة سيناريو وارد، ومطروح في الأروقة السياسية للخروج من الأزمة التي أنتجها تعنت الدبيبة من خلال رفضه ترك منصبه في مقابل إصرار عقيلة صالح على ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب بمنح باشاغا الحق في تشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف: “ميزان القوة الآن في صف باشاغا خاصةً بعد دخوله لمدينة مصراتة”، معتبرًا أن الدبيبة لن يستطيع الاستمرار طويلًا في موقفه الرافض لتسليم السلطة، حيث إن الأيام القليلة القادمة ستشهد دخول باشاغا إلى العاصمة طرابلس.

وحول الأنباء التي تفيد بطرح تركيا سيناريو لتشكيل حكومة ثالثة للخروج من الأزمة خلال زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى أنقرة، قال لنقي: “أنا دائمًا أقول وبمرارة إن الإرادة السياسية الوطنية في ليبيا غائبة ومسلوبة نتيجة الانقسامات السياسية بين الأطراف السياسية الليبية”.