التكبالي: ستستمر مناورة أنقرة والتلاعب برئيسي الحكومتين لتحقيق المكاسب لصالحها

استبعد عضو مجلس النواب الليبي ” علي التكبالي “، حدوث تغيير في السياسة التركية بسبب زيارة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” الى أنقرة،

جاء ذلك فى تصريحات صحفية لـ ” الشرق الأوسط ” ، توقع فيها، استمرار ما وصفه بـ«مناورة أنقرة والتلاعب برئيسي الحكومتين المتنافستين ومؤيديهما، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لصالحها، دون حسم الأمر لصالح باشاغا».

كما ذهب إلى أن ، أنقرة هي الرابح الرئيسي من تلك الزيارة؛ كونها بدت أمام المجتمع الدولي كعرّاب سلام متوازن بين الأفرقاء الليبيين المتخاصمين»، فضلاً عن «تمكنها من إثارة ملف مذكرتي التفاهم الأمنية وترسيم الحدود البحرية مع ليبيا»..

ومن جانبه قال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، في تصريحات صحفية ، إن زيارة رئيس مجلس النواب إلى أنقرة ولقاءه بكبار المسؤولين هناك، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جاءت في إطار «حرص البرلمان على التقارب، وفتح قنوات الحوار مع الشركاء الدوليين والإقليمين، بهدف إحلال الاستقرار والسلام بالبلاد»، لافتاً إلى «أهمية دعم تركيا للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بالبلاد»..