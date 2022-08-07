لتنفيذ الزيادة..المالية تدعو الداخلية والصحة والتعليم التقني والعالي تشكيل فرق لإتمام إجراءات المطابقة

العنوان – طرابلس

أكدت وزارة المالية أنها خاطبت وزارة الداخلية، والصحة، والتعليم التقني، والتعليم العالي بشأن دعوتهم بسرعة تشكيل فرق مختصة للتواصـل مـع إدارة الميزانية لإتمام إجراءات المطابقة.

وأضافت وزارة المالية في بيان لها أنها على أتم الاستعداد لتنفيذ التعديلات والزيادات فور الانتهاء من إجراءات المطابقة.

وأكدت أنه من خلال إدارة الميزانية كانت قـد اعتمدت آلية واضحة حـدد مـن خلالها اختصاصات وواجبات كل جهة مـن الجهات فيما يخص مهامها لتنفيذ ماجاء في كتب وزير المالية ووضع مـا جـاء مـن تعليمات مجلس الوزراء موضع التنفيذ.

وأوضحت وزارة المالية أن وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني كانت قد استوفت إجراءات المطابقة من خلال اللجان المشكلة من خلال التواصل المباشر مـع قسم المرتبات بإدارة الميزانية وعقد اجتماعات متتالية وجلسات عمل استمرت لفترات وآجال محددة ، ليتكلل هذا الجهد بإنفاذ الزيادات المقررة لصالح الجهات المذكورة.

وأشارت إلى أنه فيما يخص وزارة الصحة؛ لا يزال العمل على ملف مطابقة بيانات العاملين بها تحت الإجـراء بعد اللقاء الأول للجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة مع إدارة الميزانية قسم المرتبات.

وذكرت وزارة المالية بأنه في حال انتهاء إجراءات المطابقة المطلوبة؛ سيتم إدراج الزيادة المقررة ضمن حوالة مرتبات شهر أغسطس، وفي حال تأخر تنفيذ المطابقة يكون تنفيذ الزيادة المقررة من خلال مرتبات شهر سبتمبر.