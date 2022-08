حسني بي يعلق على تخصيص حكومة الدبيية مبلغ 385 مليون دينار لشراء 150 ألف طن دقيق

ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة خصصت 385 مليون دينار لشراء 150 ألف طن دقيق أي ما يعادل 12% من استهلاك ليبيا السنوي أو تغطية استهلاك 45 يومًا، موضحًا أن سعر الطن 500 دولار ما يعادل 2500 دينار.

حسني بي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “والله لم أفهم لا الغرض ولا الهدف ولا الرؤية ولا السبب”.

