العباني: لا معنى لإجراء الانتخابات في بيئة تُهيمن عليها الجماعات المسلحة

وشدد على أن المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال ما كان يجب عليهما أن يتواجدا في طرابلس العاصمة التي تقع تحت سطوة الجماعات المسلحة، إلا برضى وحماية هذه الجماعات.

وأضاف: “بالتالي فإن كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يعملان على إرضاء هذه الجماعات ودعمها، وربما الائتمار بأمرها، مما يفقدهما القدرة على إصدار الأوامر لهذه الجماعات، لفقدان السيطرة عليها”.

وبين أنه من الناحية النظرية، فإن المجلس الرئاسي وفقًا لتفاهمات تونس – جنيف المنتهية الصلاحية، هو القائد الأعلى للجيش، ولكن الجماعات أو التشكيلات المسلحة ليست بجيش حتى تأتمر بأوامر القائد الأعلى، ويبقى ما يقرره الرئاسي حبرًا على ورق.

وأكد أنه لا يمكن أن ينشأ نظام سياسي يصلح كركن من أركان الدولة، في ظل فوضى السلاح وانتشار الجماعات المسلحة على الأرض.

العباني اختتم تصريحاته قائلًا: “لا معنى لإجراء الانتخابات في بيئة تُهيمن عليها الجماعات المسلحة، التي لن تعترف بنتائج الصندوق إن لم يكن في صالحها، حل الجماعات المسلحة وإعادة السلاح إلى مخازنه بأيدي المؤسسة العسكرية والأمنية أولً، وهذا ليس بعزيز إذا ما صدقت النوايا”.