يوصل الخمور “دليفري”..ضبط تاجر خمور في بنغازي طعن أحد أفراد التحريات بسلاح أبيض

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ضبط أحد مروجي الخمور بمنطقة بوهديمة قام بطعن أحد اعضاء التحريات بسلاح أبيض أثناء عملية القبض عليه.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن معلومات وردت لأعضاء التحريات من أحد المصادر عن أحد مُروجي الخمور بمنطقة بوهديمة وقيامه بالتجوال بمركبته الخاصة وتوزيع الخمور على بعض المناطق (دليفري).

وأضافت أن رئيس القسم رائد فوزي الفايدي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة بوهديمة.

وأشارت إلى أنهم تمكنوا من تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب وحسب المعلومات أنه يقوم بتوزيع الخمور بواسطة مركبة نسيان ميكرا خضراء اللون وكان في الفترة الماضية يقوم بتوزيع الخمور بواسطة مركبة نوع هيونداي سوناتا اللون رصاصي وقد قام باستبدالها منذ عدة أيام بمركبة نوع نيسان ميكرا خضراء.

ووأفادت المديرية أنه تم إعداد كمين محكم له وعند عملية ضبطه قام بالنزول من مركبته وطعن أحد اعضاء التحريات بواسطة سكين في بطنه وتم التعامل معه وضبطه وبتفتيش المركبة احترازياً تم العثور بداخلها على عدد 2 جالون سعة 20 لتر وعدد 32 قنينة سعة نصف لتر مملوئة بالمواد المسكرة ومبلغ مالي.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.أ.ع واعترف بما نسب إليه وأن كمية الخمور المضبوطة بحوزته تخصه وأنه يقوم ببيعها وتوزيعها بواسطة مركبته الآلية والطلب يكون عن طريق الهاتف (دلفري) واعترف من خلال الإستدلال معه بمقاومة رجال الأمن والتعدي عليه وطعن أحد افراد التحريات بواسطة سلاح أبيض.