البكوش: عقيلة صالح يحاول إقناع تركيا بدعم باشاآغا.. وهناك تفكك في المنطقة الغربية

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على التوترات الأمنية التي وقعت في طرابلس، واصفًا الأوضاع الحالية بـ “المؤسفة” لكنها غير مستغربة نظرًا للانقسام والتشظي وانعدام في القيادة وليس هناك رؤية وما هو مفقود هي المبادرة الوطنية.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: “نعترض ونقوم برد الفعل. ما المبادرات والرؤيا التي تخرجنا من هذا؟ أتصور أن النقاش الآن يتمحور حول سؤال رئيسي وهو أن الأجسام السياسية المناط بها الخروج من المستنقع الفترات الانتقالية لوضع مستقر عاجزة ولديها تضارب مصالح، كيف نتخطى الأجسام الفاشلة ونصنع حلًا؟”.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار هو حالة في أحد المحطات الذهاب للسلام الشامل داخل الدولة، ولا يوجد وقف إطلاق النار بين الأطراف، معتبرًا أن وقف النار لا يعني شيء وهو عبارة عن هدنة وهي ليست فعلية.

أما بشأن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا علق مؤكدًا أنه للآن السياسة التركية لم تتغير والرؤيا التركية أن الحل في ليبيا عبر الانتخابات وعقيلة صالح يحاول إقناعهم لدعم باشاآغا، لكن ليس أمام عقيلة ما يقدمه مقابل هكذا دعم وجزء آخر من الزيارة كان إشارة لخليفة حفتر أن عقيلة مستعد للتحرك والقيام بالصفقات، منوهًا إلى أن هناك تفكك في المنطقة الغربية.

ورأى أن الزخم الذي فقده عيد الحميد الدبيبة لم يترجم دعم إضافي له وتركيا الآن تصرح بأنها تتعامل مع جميع الأطراف.

وبيّن أن القضية الليبية بالنسبة لروسيا لا ترتبط بالدور التركي والناتو والولايات المتحدة ولم تصبح مجرد اتفاق بين الروس والأتراك، مستبعدًا استطاعة أي طرف وضع اللوم على البعثة، فالكل يريد تقاسم سلطة والمجتمع الدولي يتصرف على هذا الأساس، فلم يقدم أحد من الليبيين حل وطني كما هي ولاية البعثة على مدى عشر سنوات.

