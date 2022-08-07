التكبالي: من المتوقع استمرار مناورة أنقرة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لصالحها

استبعد عضو مجلس النواب علي التكبالي حدوث تغيير في السياسة التركية، بسبب زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متوقعًا استمرار ما وصفه بـ”مناورة أنقرة والتلاعب برئيسي الحكومتين المتنافستين (عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا) ومؤيديهما”، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لصالحها، دون حسم الأمر لصالح باشاغا.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأحد قال: “أنقرة الرابح الرئيسي من تلك الزيارة؛ كونها بدت أمام المجتمع الدولي كعرّاب سلام متوازن بين الأفرقاء الليبيين المتخاصمين، فضلًا عن تمكنها من إثارة ملف مذكرتي التفاهم الأمنية وترسيم الحدود البحرية مع ليبيا”.