«وزيرات الدبيبة»: رئيس الحكومة كلفنا بتحقيق «الريادة للمرأة»

احتضنت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأحد، اجتماعا تشاوريًا ضم وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبد الرحمن”، ووزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية “مبروكة توغي”، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية طرمال”، بهدف وضع خطة عمل في مشاركة المرأة ودعمها وتشجيعها للوصول إلى التمثيل الأوسع وضمان توافق الخطة مع الأولويات الوطنية.

وبحسب بيان وزارة العدل، فإن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وتوصيات اجتماعات مجلس الوزراء مؤخرا بشأن النهوض والرقي بالدور الريادي للمرأة الليبية في شتى المجالات، وفي إطار دعم حقوقهن ومساهمتهن في اتخاذ القرارات.

ومن أهداف هذه المشاورات، التي دارت خلال الاجتماع، تطوير وتنمية القدرات البشرية للمرأة والرفع من مستوى الأداء داخل تقسيماتهم التنظيمية في الأجهزة الإدارية للدولة الليبية وزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية، وفقا للبيان الصادر.

وزعم البيان، أن الاجتماع يهدف إلى المساهمة بفاعلية في إعداد الكوادر النسائية الوطنية وعلى قدر عالي من الكفاءات في المجالات المختلفة، خصوصا تلك المتعلقة بالتنمية الحقوقية والقضائية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستدامة، وكذلك الأهتمام بصحة المرأة لما لها من منفعة عامة على المجتمع لان صحتهن مرهونة بالمجتمع ككل.

وتابع البيان:” يهدف الاجتماع أيضا إلى إتاحة التسهيلات لتمكينهن من تحقيق المكاسب المحققة للمرأة في ليبيا والحرص على تطويرها لتصبح إطارا تشريعيا ومؤسسيا داعما لهن، وملبيا لاحتياجاتهن العملية والحياتية، ومتوافقا مع الخصوصية المجتمعية ومنسجما مع المواثيق والمعاهدات الدولية”.