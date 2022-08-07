الثلاثاء.. دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» يناقشون دور الجيش الليبي في الاستقلال

وجّه دعاة العودة إلى «الشرعية الدستورية الملكية» دعوة عامة، لحضور ندوة حوارية حول تأسيس الجيش الليبي ودوره في الاستقلال، غدًا الثلاثاء 9 أغسطس، في التاسعة في العاشرة والنصف صباحًا.

وتعقد الندوة، وفق الدعوة المنشورة عبر صفحتهم على «فيسبوك»، في قاعة كريستال بالقرب من سوق المجمع سابقًا، في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس.

– دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» يطالبون بعودة المؤسسات كما كانت قبل 1 سبتمبر 1969

الدعوة إلى تفعيل دستور الاستقلال

وفي الأول من يونيو الماضي، طالب هؤلاء بعودة «جميع المؤسسات الدستورية كما كانت قبل 1 سبتمبر 1969»، وذلك من خلال «تفعيل دستور الاستقلال للعام 1951 الذي أقرته الأمم المتحدة بصيغته المعدلة العام 1963» من أجل «إنقاذ البلاد وتحقيق الاستقرار».

وأضافوا، وقتها، «أن دستور الاستقلال ملك مقدس للأمة الليبية وهو وثيقة غير قابلة للتجزئة أو العبث»، لافتين إلى «أن أي طرح لتعديله لا يتم إلا بعد تفعيله ووفق آلياته ومؤسساته الشرعية»، معتبرين أن «كل إجراء يخالف هذه الشروط يعتبر عبثا بالدستور واعتداء على إرادة وحقوق الأمة الليبية».