(جون أفريك): سيف الإسلام يختبيء في إحدى مناطق عبدالله السنوسي

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أكدت مجلة (جون أفريك) أنه يرجح أن يكون سيف الإسلام القذافي، مختبئًا في إحدى مناطق مسقط رأس رجل المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي.

وأضافت المجلة أن القذافي الأبن يوجد بمقر إقامة على بعد 170 كيلومترا جنوب مدينة طرابلس، قرب مقر إقامته الجبرية السابقة بمدينة الزنتان حيث قضى فيها 6 سنوات قبل إطلاق سراحه.

وأوضحت أن سيف الإسلام تنقل باستمرار بين الزنتان ومنطقة فزان، مضيفة أنه احتك خلال سنوات حكم والده بنجوم البوب العالميين، وكان شغوفا بالتخييم والرحلات الليلية في الصحراء، لكن هواياته تغيرت اليوم في مجال الصيد والقراءة.

في حين ذكرت مجلة (جون أفريك) أن سيف القذافي يوجد خارج البلاد، وأنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أن كل الفصائل في ليبيا تلاحقه، بحسب مستشار ليبي مقرب من أوساط القذافي.