الترجمان: من الصعب حاليا إصدار الأحكام بنجاح أو فشل زيارة رئيس مجلس النواب لتركيا

رهن رئيس مجموعة العمل الوطني ” خالد الترجمان ” إمكانية تقديم تركيا المساعدة لحكومة فتحي باشاغا سواء عبر تأثيرها على المجموعات المسلحة بالعاصمة ومدن المنطقة الغربية، أو عبر ثقلها العسكري وقواتها المنتشرة بتلك المدن، بوجود ضوء أخضر من قبل بريطانيا والولايات المتحدة بالموافقة على هذا المسار.

وقال الترجمان في تصريحات صحفية لـ “الشرق الأوسط”: “إن الأيام المقبلة هي التي ستكشف عن وجود تلك الموافقة البريطانية – الأميركية من عدمها، وبالتالي من الصعب في الوقت الراهن إصدار الأحكام بنجاح أو فشل زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الى تركيا. ”.

وفيما يتعلق بالشق الدستوري والانتخابات الليبية، استبعد الترجمان حدوث أي اختراق إيجابي في هذا الشأن، لعدم قدرة أي طرف من المجتمعين على الاستفادة من الآخر بتلك القضايا.

وتابع قائلا: “رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، يرفض بشكل مطلق إقرار أي قواعد دستورية أو قوانين انتخابية تسمح بترشح العسكريين، وهو ما لا يستطيع عقيلة صالح، التعهد به، كما لا يستطيع المضي بمسار إجراء الانتخابات البرلمانية فقط