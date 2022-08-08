اكتشاف حشرات ومواد فاسدة خلال جولة تفتيش على مطبخ مستشفى صبراتة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، إغلاق مطبخ مستشفى صبراتة التعليمي، بعد اكتشاف 11 مخالفة صحية، من بينها وجود صراصير ومواد فاسدة بالمخزن.

جاء ذلك خلال جولة لمكتب الرقابة على الأغذية بالمدينة رفقة جهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي صبراتة، للتفتيش على مطبخ مستشفى صبراتة التعليمي، والتي أسفرت عن اكتشاف الآتي:

– النظافة العامة سيئة.

– مكان تحضير الطعام ملوث ومتهالك وغير صحي.

– عدم التزام بعض العاملين بغطاء الرأس والقفازات.

– وجود عامل دون شهادة صحية.

– آلات الطهي وأدوات التقطيع سيئة النظافة.

– وجود حشرات (صراصير) داخل المخزن.

– وجود مواد منتهية الصلاحية داخل المخزن.

– وجود خضروات داخل ثلاجة يبدو عليها علامات الفساد.

– ثلاجة حفظ اللحوم تنبعث منها روائح كريهة ونظافتها سيئة.

– دورات المياه سيئة النظافة ومتهالكة وغير صحية.

– المكان بصفة عامة ملوث وغير صحي.

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واختتمت البيان باتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال قفل المطبخ من قبل الحرس البلدي وإعداد تقرير مفصل وتسليمه للجهات المختصة.

جانب من حملة التفتيش على مطبح مستشفى صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من حملة التفتيش على مطبح مستشفى صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من حملة التفتيش على مطبح مستشفى صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من حملة التفتيش على مطبح مستشفى صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من حملة التفتيش على مطبح مستشفى صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من حملة التفتيش على مطبح مستشفى صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من حملة التفتيش على مطبح مستشفى صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من حملة التفتيش على مطبح مستشفى صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)