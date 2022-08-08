السفينة لوغوس هوب..بلدية بنغازي تبحث استضافة معرض الكتاب العائم

العنوان – بنغازي

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع مدير معرض الكتاب العائم على السفينة لوغوس هوب رونالد استضافة المدينة للمعرض.

وأكد بوجواري أن هذه الزيارة تأتي في إطار انتقال المدينة من حالة الحرب التى خاضتها وانتهت بانتصارها على الإرهاب إلى حالة الاستقرار والأمن وهو ما يؤكده وجود المعرض العائم الذي يزور بنغازي من بين المُدن عدة يزورها.

ورحب بوجواري، بزيارة السفينة لوغوس هوب للبلدية وإقامة معرض الكتاب العائم على متنها في مدينة بنغازي.

وذكرت بلدية بنغازي أن إدارة المطبوعات وعدد من المُتخصصين بصدد مُراجعة الكُتب والمُصنفات الموجودة بالباخرة حال وصولها وقبل الشروع فى افتتاح المعرض للتأكد من مُطابقة الكُتب والمُصنفات لما نص عيه قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972م

وتُعد هذه الزيارة الثالثة لمعرض الكتاب العائم لمدينة بنغازي حيث سبق له وأن زار بنغازي عامي 2007م و2010م.

وأشادت إدارة معرض الكتاب العائم بالجهود التى تبذلها بلدية بنغازي في إعادة إعمار مدينة بنغازي والنشاط الثقافي الذي تشهده.

يُذكر أن معرض الكتاب العائم بعد زيارته مدينة بنغازي سيتوجه إلى دولة تونس حيث سيزور مدينتي جرجيس وتونس العاصمة ثم سينتقل إلى جمهورية مصر العربية حيث سيزور مدينة بورسعيد.