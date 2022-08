الترجمان: إمكانية تقديم تركيا المساعدة لحكومة باشاآغا مرهون بضوء أخضر من بريطانيا وأمريكا

ليبيا – رهن رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إمكانية تقديم تركيا المساعدة لحكومة فتحي باشاآغا -سواء عبر تأثيرها على المجموعات المسلحة بالعاصمة ومدن المنطقة الغربية، أو عبر ثقلها العسكري وقواتها المنتشرة بتلك المدن- بوجود ضوء أخضر من قبل بريطانيا والولايات المتحدة بالموافقة على هذا المسار.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “إن الأيام المقبلة هي التي ستكشف عن وجود تلك الموافقة البريطانية – الأميركية من عدمها، وبالتالي من الصعب في الوقت الراهن إصدار الأحكام بنجاح أو فشل زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح”.

وفيما يتعلق بالشق الدستوري والانتخابات الليبية، استبعد الترجمان حدوث أي اختراق إيجابي في هذا الشأن، لعدم قدرة أي طرف من المجتمعين على الاستفادة من الآخر بتلك القضايا.

وتابع الترجمان حديثه: “رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، يرفض بشكل مطلق إقرار أي قواعد دستورية أو قوانين انتخابية تسمح بترشح العسكريين، بهدف منع وصول المشير خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) لمقعد الرئيس، وهو ما لا يستطيع عقيلة صالح، التعهد به، كما لا يستطيع المضي بمسار إجراء الانتخابات البرلمانية فقط”.

