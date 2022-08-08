إنفاذ القانون تمهل أصحاب المباني العشوائية داخل غابة قصر خيار

العنوان – طرابلس

أمهلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أصحاب المباني العشوائية المخالفين على أرض مملوكة داخل غابة قصر خيار والبالغ مساحتها 1500 هكتار، قبل هدمها.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون، أنه سيتم البدء في إزالة وهدم هذه المباني وإرجاع الغابة لوضعها الطبيعي، استنادا إلى كتاب النائب العام.

وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي بعد اعتداء بـعـض المواطنين علـى أراضـي الغـابـة الـعـامـة قصـر الأخيـار والاستيلاء عليها دون وجـه حـق وإقامة المبـانـي والإنشاءات وجـرف التربة وشـق الـطـرق وحفر آبار داخلها.

وأفادت وأكدت إدارة إنفاذ القانون أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم لمكتب النائب العام بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص.