الترهوني: القيادة العامة للقوات المسلحة ترسل قافلة وقود لرفع الأزمة عن كاهل الجنوبيين

أعلنت عمليات المنطقة الجنوبية بالجيش الليبي، وصول قافلة وقود مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة للمساهمة في رفع أزمة المحروقات جنوب البلاد.

وقال ” محمد الترهوني ” المسؤول الإعلامي بعمليات لواء طارق بن زياد المعزز فالجنوب ” في تصريحات صحفية لـ ” العين الإخبارية ” إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أرسلت قافلة محروقات متعددة التصنيفات لرفع الأزمة عن كاهل الجنوبيين“.

كما أضاف أن القوات المسلحة تعلم علم اليقين ما يعانيه الجنوب الليبي لهذا اختارت الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة رغم أنه ليس من اختصاصاتها توفير الحاجيات الخدمية، وأنها اختصاصات أصيلة للجهات التنفيذية بالدولة الليبية.

وتابع الترهوني بأن القوات المسلحة لم تسهم بتوفير الوقود من احتياطيها فقط بل ارسلت شحنة أدوية متعددة الأنواع وأجهزة طبية لمركز سبها الطبي للمساعدة في إحياء هذا الشريان الحيوي في المنطقة الجنوبية.

مؤكدا أن وحدات القوات المسلحة الليبية تحرص على تأمين كافة الطرقات والمسالك لنقل الوقود من الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن مشكلة الوقود ليست أمنية إنما هي خدمية بالطراز الأول