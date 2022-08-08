قشوط: الجماعة الإرهابية تسعى لنسف مجهودات الجيش بقطع الاحتياجات اليومية للمواطن بالجنوب

أكد الباحث السياسي الليبي ” محمد قشوط ” أن صنع الأزمات في جنوب ليبيا هي اختصاص أصيل لجماعة الإخوان التي لا زالت تتحرك بسلاسة في أجهزة الدولة التنفيذية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ”العين الإخبارية” أكد فيها ، أن الجماعة الإرهابية لا زالت موجودة في بعض المرافق الحساسة في الدولة الليبية ومن خلالها تسعى لزعزعة الاستقرار ونسف مجهودات الجيش الليبي بقطع بعض الحاجيات اليومية للمواطن الليبي في جنوبي البلاد.

مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي تمكن في وقت قصير من تحسين الوضع الأمني في الجنوب حتى حدود النيجر وتشاد ومالي وأصبح المواطن يتحرك بحرية كاملة بعد سنوات طويلة من سيطرة المعارضة التشادية على أجزاء واسعة منه.

وفي سياق متصل ، قال ” محمد الترهوني ” المسؤول الإعلامي بعمليات لواء طارق بن زياد المعزز فالجنوب ” في تصريحات صحفية ، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أرسلت قافلة محروقات متعددة التصنيفات لرفع الأزمة عن كاهل الجنوبيين“.

كما أضاف أن القوات المسلحة تعلم علم اليقين ما يعانيه الجنوب الليبي لهذا اختارت الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة رغم أنه ليس من اختصاصاتها توفير الحاجيات الخدمية، وأنها اختصاصات أصيلة للجهات التنفيذية بالدولة الليبية

يذكر أن الجنوب الليبي كان القلعة الحصينة لتنظيم داعش الإرهابي المدعوم بالمعارضة التشادية لقرابة 7 سنوات متتالية ، قبل أن تبادر القوات المسلحة العربية الليبية في إطلاق عملية “فرض القانون” و التي أعادت الجنوب الليبي بالكامل لحضن الدولة الليبية.