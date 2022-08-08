لنقي: باشاغا استرد قوته.. والدبيبة فقد الكثير من الأوراق

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، إن الحل يكمن في توحيد السّلطة التنفيذية في ليبيا في أسرع وقت ممكن وبسط إرادتها على كامل تراب الوطن.

وأضاف لنقي، في تصريحات صحفية، إن رئيس الحكومة المكلّف من البرلمان فتحي باشاغا استرد بعض قوته بعد السّماح له بدخول مدينته مصراتة، وفقدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الكثير من الأوراق التي كانت بين يديه، إلاّ أن الحل يظل في توحيد السلطة التنفيذية.

ووصف لنقي، موقف المجتمع الدولي إزاء التطوّرات السّياسية في البلاد، بـ”الفوضى العارمة” نتيجة الانقسامات السّياسية والعسكرية بين الأطراف المحلية، على حد تعبيره.

وحذّر لنقي من عواقب استمرار غياب الإرادة الوطنية والقرار السّيادي في ليبيـا نتيجة تسليمها للمجتمع الدّولي الذي لا يهتم بالشّأن الداخلي لدولة أهلها سلّموا إرادتهم للخارج، على حد قوله.