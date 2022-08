ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبا الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي الأحد رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي فريق أول ركن، محمد الحداد.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني.

هذا وحضر اللقاء كل من رؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الأرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

The post المنفي يبحث مع الدبيبة ولجنة “5+5” سبل المحافظة على الاستقرار الأمني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية