حالة واحدة في إيطاليا.. حكومة الدبيبة تدرج 5 مجهولين على قائمة المصابين في حادثة بنت بية

ذكرت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن إيطاليا استقبلت 6 حالات من المصابين في حادثة صهريج الوقود ببلدية بنت بية- لم تكشف عن أسمائهم- إلا أن مصادر أكدت لـ«الساعة24» أن حالة واحدة فقط تتواجد في مستشفيات روما، بينما أضافت وزارة الصحة في حكومة الدبيبة 5 أسماء ليس لهم علاقة بالحادث ولم يتواجدوا بين المصابين.

وقالت المصادر، إن الحالة الوحيدة المتواجدة في إيطاليا من بين مصابي حادثة صهريج الوقود، هو شخص يدعى «المهدي عيسى البدوي» من محلة احليف، بينما أضافت وزارة الصحة 5 حالات على أنها ضمن المصابين على خلاف الحقيقة.

وكانت منصة حكومتنا، كشفت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن أوضاع مصابي حادثة «بنت بية» التي استقبلها مستشفى الحروق والتجميل طرابلس وبلغت 35 حالة بينما خرجت 8 حالات بعد تماثلها للشفاء.

بينما ذكرت أن هناك 23 مصابا نقلوا إلى الخارج عبر الإسعاف الطائر، إلى 4 دول منها 4 حالات في إسبانيا و7 حالات في تونس و 6 حالات في إيطاليا، و6 حالات في تركيا.