ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أنقرة ولقاءه بكبار المسؤولين هناك، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جاءت في إطار حرص البرلمان على التقارب، وفتح قنوات الحوار مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف إحلال الاستقرار والسلام بالبلاد، لافتًا إلى أهمية دعم تركيا للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بالبلاد.

العقوري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” الأحد، أوضح أن اللقاءات التي عقدها صالح مع القيادات التركية، تناولت بشكل عام التطورات السياسية الأخيرة بالبلاد، ودور تركيا في دعم الحوار السياسي، كما تناولت مذكرتي التفاهم الأمنية وترسيم الحدود البحرية التي وقعت نهاية نوفمبر 2019، بين أنقرة وحكومة الوفاق، إضافة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والعلمية بين البلدين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية.

The post العقوري: زيارة رئيس البرلمان لأنقرة جاءت لفتح قنوات الحوار مع الشركاء الدوليين والإقليميين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية