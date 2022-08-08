باشاغا يقرر إعادة وزير الموارد المائية لسابق عمله وتمكينه من ممارسة مهامه

أصدر رئيس الحكومة الليبية ” فتحي باشاغا ” قرار بتاريخ أمس السابع من أغسطس لعام 2022 ، ينص بإعادة وزير الموارد المائية محمد دومة لسابق عمله، وتمكينه من ممارسة مهامه

جاء ذلك في بيان منشور على صفحة الحكومة الليبية منذ قليل على موقع فيسبوك ، جاء في نصه ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته ، والاتفاق السياسي الليبي المبرم لعام 2015 . وما قرره مجلس النواب بشأن منح الثقة للحكومة الليبية . فقد قرر رئيس الحكومة فى المادة 1 بعودة محمد عبدالكريم دومة ” وزير الموارد المائية والري ” لسابق عمله وممارسة مهامه .

كما نصت المادة 2 بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل مايخالفه ، وعلى كافة الجهات تنفيذه .