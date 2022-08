تقارير تتهم مالطا وإيطاليا بالإهمال الجسيم في التعامل مع حياة المهاجرين القادمين من ليبيا

ليبيا- واكب تقريران إخباريان نشرهما موقع “نيوزبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وصحيفة “الغارديان” البريطانية التطورات بشأن الهجرة غير الشرعية.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منهما صحيفة المرصد اتهما مالطا وإيطاليا بالإهمال الجسيم في التعامل مع حياة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الشواطئ الليبية فضلا عن التواطؤ مع خفر السواحل الليبيين في هذا السياق.

ونقل التقريران عن منظمة “ألارم فون” الإنسانية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط تأكيدها وجوب وقف السلطات المالطية لما وصفته بجرائمها بحق هؤلاء بعد أن أحالت مؤخرا مصير 35 منهم لخفر السواحل الليبيين.

وأوضح التقريران إن الـ35 مهاجر غير شرعي قضوا ليلة كاملة وسط الأمواج بعد أن رفضت السلطات المالطية إنقاذهم رغم تواجد سفينة تجارية في الجوار في وقت تسربت فيه المياه لقاربهم مشيران إلى هؤلاء كافحوا لـ9 ساعات الرياح الشمالية القوية ليتم اللجوء لخفر السواحل الليبيين لاحقا.

وانتقد التقريران تعامل إيطاليا اللا مسؤول مع الهجرة غير الشرعية من خلال دعم سياسات صد المهاجرين غير الشرعيين وعدم تمكنيهم من الوصول إلى الشواطئ الإيطالية أو الأوروبية فضلا عن تمويل خفر السواحل الليبيين بهدف تحقيق هذا الغرض.

ترجمة المرصد – خاص

